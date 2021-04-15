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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
екатеринбург дворец правосудия (2007) |

Свердловский облсуд не присваивал гриф "совершенно секретно" делу "обойного вора"

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Информация о том, что Свердловский областной суд присвоил гриф "совершенно секретно" уголовному делу в отношении Владимира Таушанкова, не соответствует действительности. Об этом сообщили в облсуде.
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Ранее адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи погибшего, рассказал, что в деле якобы содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

"Присвоив делу гриф "совершенно секретно", суд создал некоторые трудности для защиты", - заявил он.

Как пояснили Накануне.RU в областном суде, по закону вопрос о присвоении данного грифа уголовному делу решается органами следствия еще на стадии предварительного расследования.

"Суд таких полномочий не имеет, как и не имеет полномочий присвоенный гриф снимать. Рассмотрение дела было назначено в закрытом судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 241 УПК РФ, который однозначно указывает, что наличие сведений, содержащих охраняемую законом тайну, обязывает суд рассматривать дело в закрытом режиме", - сообщили в инстанции.

Владимир Таушанков был убит в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома по улице Рассветной в Екатеринбурге. Сотрудники СОБР Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании мужчины, который якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около 8 тыс. руб. Позже силовики скрыли имена росгвардейцев, причастных к гибели Таушанкова.

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Свердловский облсуд не присваивал гриф "совершенно секретно" делу "обойного вора"

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Теги: Таушанков, секретность, облсуд



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