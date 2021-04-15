Сергей Бидонько подаст документы на праймериз "Единой России"
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько собирается подать документы на праймериз "Единой России". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии. В каких выборах собирается принять участие чиновник - в заксобрание региона или Госдуму, не уточняется, но по предварительным данным, речь идет о возможном выдвижении в нижнюю палату российского парламента.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также выступил в качестве кандидата на кресло депутата Государственной думы. Таким образом, как считают наблюдатели, Куйвашев подтвердил намерение выступить "паровозом" свердловского списка "ЕР".
Прием документов для регистрации участников предварительного голосования "ЕР" продлится до 29 апреля.