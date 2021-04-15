Сергей Бидонько подаст документы на праймериз "Единой России"

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько собирается подать документы на праймериз "Единой России". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии. В каких выборах собирается принять участие чиновник - в заксобрание региона или Госдуму, не уточняется, но по предварительным данным, речь идет о возможном выдвижении в нижнюю палату российского парламента.