В Нижневартовске в промзоне нашли озеро ядовито-зеленого цвета

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В Нижневартовске на промзоне нашли кислотно-зеленое озеро. Его происхождение пока неизвестно, сообщает телеканал "Мегаполис".

По данным журналистов телеканала, рядом с озером лежат трупы щенков и мусор.

Накануне.RU направило запрос в службу по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

В администрации города прокомментировали ситуацию. В мэрии сообщили, что специалисты управления по природопользованию и экологии провели обследование территории, отобрали и передали пробы воды в центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО на предмет выявления токсических веществ.

"Вода имеет светло-зеленый оттенок предположительно из-за наличия в ней водорастворимых красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. Такие красители безопасны для окружающей среды и человека. На поверхности воды радужной пленки или других признаков загрязнения горюче-смазочными материалами нет. Источник загрязнения устанавливается", - говорится в сообщении.

В отношении мертвых животных и отходов, выявленных возле водоема, был составлен акт обследования. Информация передана в Ветеренарную службу Югры для проведения обследования животных, а также подрядной организации для ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных и биологических отходов.