В Нижневартовске в промзоне нашли озеро ядовито-зеленого цвета

15 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
зеленая вода, промзона (2021) | Фото: vk.com/megapolis_hd

В Нижневартовске в промзоне нашли озеро ядовито-зеленого цвета

Добавить источник в

В Нижневартовске на промзоне нашли кислотно-зеленое озеро. Его происхождение пока неизвестно, сообщает телеканал "Мегаполис".

По данным журналистов телеканала, рядом с озером лежат трупы щенков и мусор.

Накануне.RU направило запрос в службу по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

В администрации города прокомментировали ситуацию. В мэрии сообщили, что специалисты управления по природопользованию и экологии провели обследование территории, отобрали и передали пробы воды в центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО на предмет выявления токсических веществ.

"Вода имеет светло-зеленый оттенок предположительно из-за наличия в ней водорастворимых красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. Такие красители безопасны для окружающей среды и человека. На поверхности воды радужной пленки или других признаков загрязнения горюче-смазочными материалами нет. Источник загрязнения устанавливается", - говорится в сообщении.

В отношении мертвых животных и отходов, выявленных возле водоема, был составлен акт обследования. Информация передана в Ветеренарную службу Югры для проведения обследования животных, а также подрядной организации для ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных и биологических отходов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске в промзоне нашли озеро ядовито-зеленого цвета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кислотно-зеленое озеро, загрязнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети