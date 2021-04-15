На ЧТЗ будут производить морские контейнеры

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ЧТЗ-Уралтрак (входит в концерн "Уралвагонзавод") начал освоение производства универсальных морских контейнеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Завод уже выпустил первый опытный образец изделия, который успешно прошел все заводские испытания.

Специальный участок по изготовлению контейнеров запущен в сварочном цехе производства инженерных машин ЧТЗ. Для производства закуплены новые сварочные полуавтоматы, предназначенные для сварки тонкого металла.

Предприятие планирует до конца мая изготовить еще три опытных образца контейнеров. Отработать технологию изготовления и начать серийный выпуск.