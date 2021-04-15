15 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
памятник Ленину в Екатеринбурге (2018) | Фото: Накануне.RU

До конца месяца в Екатеринбурге отмоют от зимней грязи все городские монументы

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Специалисты отмоют от зимней грязи все 20 монументов Екатеринбурга уже к концу апреля. Решение об этом было принято на оперативном совещании, посвященном содержанию городских территорий во главе с председателем комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все памятники очищаются с помощью шампуня и аппаратов высокого давления. Особо высокие монументы моют благодаря автовышке, специальному гидранту и команде из шести человек. За три-пять часов бригада успевает очистить памятник от накопившейся за зиму пыли и грязи, и, при необходимости, подкрасить.

Напомним, что памятники в Екатеринбурге ежегодно моют дважды в год: перед Днем Победы и Днем города. Уже к первомайским праздникам все памятные сооружения будут отмыты и очищены.

За 14 апреля и ночь на 15 апреля из города было вывезено на полигоны 198 т. грязи и 69 т. мусора. Сегодня для уборки уральской столицы задействовано 442 рабочих и 179 единиц техники: 22 КДМ, 25 тракторов, 20 фронтальных погрузчиков, 48 самосвалов, 10 "Бродвеев" и "Скандий". Кроме того, на борьбу с грязью и мусором выйдут 32 единицы вакуумной техники и 12 аппаратов высокого давления.

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До конца месяца в Екатеринбурге отмоют от зимней грязи все городские монументы

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Теги: Екатеринбург, памятники, чистка



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