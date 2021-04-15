Названы темы итогового сочинения для свердловских выпускников

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Сегодня, 15 апреля, более 20 тысяч свердловских выпускников пишут итоговое сочинение.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, оно стартовало по всей России в 10 утра по местному времени. Индивидуальный для каждого часового пояса блок тем был обнародован за 15 минут до начала. Для часового пояса МСК+2 на выбор выпускникам предложили пять тем: "Какие деяния заслуживают благодарной памяти потомки?", "Как найти свое место в обществе?", "Меняются ли люди в условиях технического прогресса?", "Какие вопросы чаще всего задает человек самому себе?" и "Что связывает сегодняшних людей с предыдущим поколением?".

На заданные темы школьники должны не только сформулировать и описать свою жизненную позицию, но и аргументировать ее на примерах литературных произведений, а также источников из общественных наук. Для выполнения задания предусмотрено 3 часа 55 минут, оценивается оно по системе "зачет/незачет". При этом базовый объем работы должен составлять не менее 350 слов.

Все результаты сочинений станут известны через семь дней. Успешно выполненная работа станет допуском к сдаче Единого государственного экзамена. В случае, если ученик получит неудовлетворительную оценку, он сможет повторно написать итоговую работу 5 мая.