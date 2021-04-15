15 Апреля 2021
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эскадронный миноносец, Дональд Кук, Donald Cook (2016) | Фото: wallpapershome.ru

МИД Турции подтвердил, что США отменили проход военных кораблей в Черное море

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Глава МИД Турции Мевлют подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море.

При этом 14 апреля появились сообщения о том, что эсминцы ВМС США "Дональд Кук" и Рузвельт" вышли из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит в направлении Черноморских проливов.

Ранее турецкий МИД сообщал, что корабли должны были войти в Черное море 14-15 апреля и пробыть там до 4-5 мая, пишет "Интерфакс".

CNN со ссылкой на источники на прошлой неделе передавал, что США рассматривают возможность отправки боевых кораблей в Черное море в ответ на усиление военного присутствия РФ у границ Украины. По данным телеканала, развертывание кораблей в этом регионе может стать "особым сигналом для Москвы".

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МИД Турции подтвердил, что США отменили проход военных кораблей в Черное море

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Теги: сша, военные корабли, черное море, турция



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