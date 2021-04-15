ХК "Автомобилист", по итогам сезона, покинут ряд иностранных игроков

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Стало известно, кто покинет команду хоккейного клуба "Автомобилист". После закончившегося сезона стан "шоферов" покинут легионеры Корбиниан Хольцер, Питер Холланд, Чарльз Геноуэй и Дэн Секстон. Об изменениях в составе Накануне.RU рассказал источник.

33 – летний Хольцер игрок сборной Германии по хоккею. Защитник пришел в команду осенью 2020 года и имел контракт на один сезон.

Центральный нападающий команды Питер Холланд выступал за красно – черных в течение двух сезонов. Ранее он выступал за молодежную сборную Канады.

Защитник Чарльз Геноуэй пришел в стан "шоферов" также в 2020 году. 34 – летний игрок обороны является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года.

Нападающий Дэн Секстон играет в "Автомобилисте" в течение двух лет. Бомбардир выступает за сборную США по хоккею.

Также на один год контракт перезаключил вратарь Якуб Коварж.

В расположении "Автомобилиста" останется и нападающий Брукс Мэйсек