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Общество В России Москва
любовь соболь, фбк (2020) | Фото: ТАСС

Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ

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Перовский суд Москвы приговорил юриста ФБК* (*ФБК внесен в реестр иноагентов) Любовь Соболь к году исправительных работ условно по уголовному делу о проникновении в жилище с применением насилия. Также с женщины будут удерживать 10% зарплаты, передает "Коммерсант".

Сама Соболь решением суда недовольна: "Краткое содержание моего приговора: все довольны защиты плохие, все доводы следствия - правомерные и вообще очень хорошие".

Суд счел смягчающими обстоятельствами по делу наличие у Соболь малолетнего ребенка. Но при этом счел, что преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело было заведено в конце декабря 2020 года. Тогда Соболь отправилась в дом Галины Субботиной, тещи Константина Кудрявцева, которого оппозиционер Алексей Навальный считает участником своего предполагаемого отравления.

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Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ

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Теги: любовь соболь, исправительные работы, проникновение в жилище



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