15 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
реновация, новостройка, Москва (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Свердловский минстрой определился, кто может предлагать территории для "уральской реновации"

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Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области определилось с порядком согласования комплексного развития территорий, которое жители городов уже окрестили "уральской реновацией". Согласно приказу, предлагать территории для застройки и соответствующие проекты решений могут:

- Правительство Свердловской области;

- Министерство строительства и развития инфраструктуры региона;

- Глава местной администрации муниципальных образований, расположенных на территории Среднего Урала;

- Юридические лица, которыми также могут выступать и сами застройщики.

Свою инициативу авторы проектов направляют в региональный минстрой, который, в свою очередь, согласовывает его с министерствами по управлению госимуществом, энергетики и ЖКХ, природы и экологии и местным управлением госохраны объектов культурного наследия. Каждое из ведомств готовит свое заключение, на основании которых министерством строительства в течении 30 дней будет принято окончательное решение. Отказом в застройке могут послужить:

- Отсутствие всех необходимых документов при подаче заявки;

- Пересечение границ указанного участка с территорией, по которой уже принято решение о КРТ правительством РФ или Свердловской области;

- Определение указанного земельного участка, как территории для размещения объектов федерального или регионального значения. Это относится и к участкам, на которых уже расположены данные объекты;

- Определение указанного участка, как территории, находящейся в государственной собственности;

- Наличие на указанном участке объектов социальной, коммунальной или транспортной инфраструктуры, снос которых приведет к снижению качества жизни граждан, проживающих вблизи указанной территории.

Напомним, что проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Свердловской области был принят депутатами ЗакСО 16 марта. Список первых кварталов, отданных под застройку екатеринбуржцы получили уже спустя 10 дней. После этого жители попавших под "реновацию" районов уральской столицы поделились с Накануне.RU своими ожиданиями и опасениями.

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Свердловский минстрой определился, кто может предлагать территории для "уральской реновации"

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Теги: минстрой, КРТ, реновация, приказ



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