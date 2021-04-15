15 Апреля 2021
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Экономика В России
Открытие люков &quot;Союза&quot; и МКС. (2020) | Фото: Роскосмос

Средние зарплаты космонавтов после повышения составят 300-500 тысяч рублей

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Средняя зарплата кандидатов в космонавты после повышения составит около 300 тыс. руб. в месяц, летавших в космос тоже ждет увеличение – их зарплата превысит 500 тыс. руб., передает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова.

Он напомнил о поручении президента России значительно повысить зарплаты космонавтов. У кандидатов они вырастут особенно заметно – на 70%. У опытных космонавтов заработки тоже прилично подрастут – на 50%.

Овчинников отметил, что сейчас российские космонавты зарабатывают почти в два раза меньше, чем их коллеги из США и Европы. Так, у американского астронавта зарплата составляет $8-9 тыс.

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Средние зарплаты космонавтов после повышения составят 300-500 тысяч рублей

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Теги: отряд космонавтов, зарплата, повышение, роскосмос



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