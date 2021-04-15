15 Апреля 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет (2010) | Фото: Накануне.RU

"ЮТэйр" начинает вывозные рейсы после "закрытия" Турции

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Авиакомпания "ЮТэйр" начинает вывозные рейсы из "закрытой" Турции, сообщил Накануне.RU перевозчик.
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Чартерные рейсы из Стамбула в Грозный и Махачкалу начнутся с 15 апреля. Ближайшие рейсы – по четвергам: 15, 22, 29 апреля. Самолёт Стамбул – Грозный (рейс ЮТ-8728) взлетит из турецкой столицы в 18.15, борт Стамбул – Махачкала (рейс ЮТ-8730) – в 17.50 (оба раза – время местное). Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат или вылететь в Россию вывозными рейсами.

Напомним, самолёты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом. Полёты будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснётся двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров пообещал открытие Египта, но с этим направлением у российских властей до сих пор никакой конкретики нет.

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"ЮТэйр" начинает вывозные рейсы после "закрытия" Турции

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Теги: ЮТэйр, вывозной рейс



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