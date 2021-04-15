15 Апреля 2021
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Общество В России
Виктор Мохов (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Ксения Собчак&quot;

"Скопинский маньяк" во второй раз не явился в суд по делу об ужесточении ограничений

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"Скопинский маньяк" Виктор Мохов вновь не явился на заседание суда по рассмотрению иска отдела полиции об ужесточении ограничений нахождения на свободе.

Первое заседание 6 апреля провели в закрытом режиме, Мохов на него не явился. Рассмотрение отложили на 15 апреля, однако он вновь не пришел, передает РИА Новости. Заседание также проводится в закрытом режиме.

Напомним, полиция подала в суд ходатайство об ограничениях для Виктора Мохова, который недавно освободился из колонии, где сидел за изнасилования, насилие и удержание девушек в рабстве.

Сейчас в отношении Мохова, вернувшегося в родной поселок, действуют административные ограничения. Но правоохранительные органы считают, что он нарушает их.

Суд просят ограничить Мохову общение в интернете, а также посещение кафе и баров. Кроме того, есть иск на запрет на общение со СМИ – его подали после того, как "скопинский маньяк" дал интервью Ксении Собчак.

После освобождения из колонии Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, находиться вне дома ночью (за исключением работы), выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции. Два раза в месяц он должен являться в полицию для регистрации.

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"Скопинский маньяк" во второй раз не явился в суд по делу об ужесточении ограничений

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Теги: скопинский маньяк, виктор мохов



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