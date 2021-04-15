В Югре сотрудницу администрации уволили за получение взятки кроссовками

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В Югре уволили чиновницу за взятку кроссовками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры автономного округа, сотрудница администрации Талинки закрыла глаза на административное правонарушение со стороны индивидуального предпринимателя. Несмотря на то, что для этого имелись все основания, протокол в отношении бизнесмена составлен не был.

Более того, чиновница "бесплатно приобрела" у него пару обуви для своего супруга. О возникшем конфликте интересов главу поселения не уведомила.

"В отношении сотрудницы администрации по материалам прокурорской проверки органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). В связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства прокурор района внес в адрес главы городского поселения представление с требованием об увольнении муниципальной служащей", - говорится в сообщении.

Требование прокурора исполнено - сотрудница администрации уволена в связи с утратой доверия.