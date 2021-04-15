Кравчук пригрозил стрелять по "врагам Украины"

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет стрелять из личного оружия по "спрыгивающим возле его дома с российскими флагами". Об этом он сказал на телевидении.

При этом он призвал следовать его примеру всех жителей республики, потому что "каждый украинец в такое трудное время одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин". Он сослался на Швейцарию, где "у каждого есть оружие для защиты своей земли".

"Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло", - сказал Кравчук.

На днях он пообещал лично убивать "врагов Украины" в случае возобновления военного конфликта в Донбассе.

"Я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего, пока руки оружие держат и пока видеть врага буду", - пригрозил он.

В 2019 году этот бывший секретарь по идеологии ЦК КПУ признался, что не засыпает без пистолета и постоянно чувствует "какую-то угрозу". И заявил, что готов убивать русских, как врагов. При этом несколько лет Кравчук говорил, что нужно договариваться с Донбассом.