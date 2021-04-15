МЧС заготовило 630 кг взрывчатки для подрыва ледовых заторов на реках Югры

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В этом году на подрыв ледовых заторов на реках ХМАО-Югры ГУ МЧС по региону заготовило 630 кг взрывчатки. Об этом в эфире телекомпании Югра сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Югре Айдар Карамов.

"В Югре шесть затороопасных участков. Два – в Нижневартовском районе и четыре – в Ханты-Мансийском. В первую очередь, это обусловлено изгибами и поворотами рек. И конечно же, это места, где идут ледовые переправы с намораживанием льда", - рассказал Айдар Карамов.

По его словам, на данные цели ежегодно резервируется порядка 630 кг. взрывчатки. В этом году работы стартуют 21-22 апреля, и первый затор будет взрывать команда "Центроспас-Югория" в Ханты-Мансийском районе.