15 Апреля 2021
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Экономика В России
биометрическая система, биометрические данные (2017) | Фото: www.taggerd.su

Правительство решило "перезапустить" Единую биометрическую систему

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Правительство и "Ростелеком" планируют масштабный перезапуск системы сбора биометрических данных россиян, пишет "Коммерсант". Как отмечает издание, попытка наладить систему через банки фактически сорвалась.

Госкомпания потратит 6,6 миллиарда рублей до 2030 года, чтобы получить данные 50 миллионов человек. Видимо, уже не рассчитывая на банки, к сбору данных решено подключить и госструктуры, отмечает газета. По данным издания, до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах.

Для населения сдача данных нового типа будет бесплатной. Проект может быть реализован за счет платы банков, нотариусов, органов власти и других организаций.

Напомним, 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (о биометрической базе данных – авт.), созданный, как сказано в пояснительной записке, "для поддержания стабильности банковской системы". Для этого под предлогом удобства для вкладчиков ("можно работать со счетом, не выходя из дома") в России создается единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счет в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал "Ростелеком".

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Правительство решило "перезапустить" Единую биометрическую систему

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Теги: единая биометрическая система, ростелеком, правительство, биометрия



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