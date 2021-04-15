15 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
топор, тень (2015) | Фото: gorodkirov.ru

Житель Екатеринбурга нанес 140 ударов топором знакомому адвокату

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В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело жителя города, обвиняемого в убийстве своего знакомого адвоката. Правозащитника жестоко зарубили топором.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае прошлого года в квартире на улице Баумана в уральской столице. Мужчины выпивали, затем один из них нанес своему приятелю удар по голове стеклянной бутылкой и около 20 ударов в области головы и предплечья. После этого злоумышленник связал ему руки, схватил топор и нанес им адвокату не менее 140 ударов. Тот скончался на месте.

Свидетели охарактеризовали погибшего как неконфликтного человека, который после употребления спиртного засыпал, а обвиняемого - как агрессивного в состоянии опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".

Сейчас расследование завершено, оно направлено в Свердловский областной суд. Как отметили в прокуратуре, мужчина полностью признал свою вину.

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Житель Екатеринбурга нанес 140 ударов топором знакомому адвокату

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Теги: адвокат, убийство, топор, Екатеринбург



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