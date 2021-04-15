Стало известно, в какой одежде россияне понесут белый флаг на Олимпиаде в Токио

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Компания ZASPORT – поставщик экипировки для национальной сборной – представила накануне форму российских атлетов, в которой они будут выступать на Олимпиаде в Токио (если, конечно, она вообще состоится).

Напомним, сборная России уже вторую Олимпиаду подряд будет выступать под белым, нейтральным флагом Международного олимпийского комитета – из-за санкций, введенных в отношении нашей страны из-за допинговых нарушений.

"Олимпийские атлеты из России" на этот раз могут использовать цвета триколора и даже слово "Россия", но только вместе с надписью "нейтральные атлеты".

Сама по себе спортивная экипировка получилась тоже максимально нейтральной, без "характера", хотя триколор и правда хорошо читается в геометричных формах футболок и толстовок. Для выхода на открытии и закрытии Игр мужчинам приготовили темно-синий классический костюм, женщинам – красный брючный костюм с "японским акцентом" в виде оби – пояса кимоно, традиционной женской японской одежды.