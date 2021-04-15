За год в России сильнее всего увеличилось количество стариков старше 100 лет

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Росстат обнародовал последние данные о численности населения России по полу и возрасту. Согласно новым данным, за прошедший год сильнее всего в относительном выражении увеличилось количество долгожителей, которым 100 лет и более.

Только за прошедший год таких долгожителей стало больше на 33% - с 23 тыс. до 30 тыс. Далее по приросту возрастная группа 70-74 лет - с 5,5 млн до 6,2 млн, или на 12%, а также 95-99 лет - со 117 тыс. до 130 тыс., или на 11%. В возрасте 90-94 года людей стало больше на 5%. В первом случае прирост объясняется тем, что год назад эта группа еще захватывала родившихся во время Великой Отечественной войны. Что касается групп старше 90 лет, то это наблюдающаяся во всем мире тенденция увеличения численности стариков . Можно заметить, что она перевесила даже возросшую в прошлом году смертность, было сильнее всего именно в старших возрастах.

Сама по себе эта тенденция не является отрицательной. Нездоровой является сочетание этого с сокращением рождаемости и уменьшением численности молодежи, что приводит к быстрому старению населения.

Так, детей до 5 лет за год стало меньше на 6%, молодежи 25-29 лет - на 9% (эхо провала 90-х). Также сильно просела численность возрастной группы 55-59 лет - на 6% (эхо спада рождаемости 60-х). Все это большие изменения численности за один год.

В остальных возрастах изменение численности за год не более 2,5%, что объясняется постоянством рождаемости во время рождения этих людей.

Всего за год население России сократилось почти на 600 тыс. человек, из которых почти 700 тыс. - это "естественная" убыль из-за катастрофически низкой рождаемости, дополнительно усугубившаяся из-за резкого роста смертности.

После распада СССР численность населения России сократилась на 2 млн, но без учета Крыма сокращение превышает 4 млн. А вот "естественная" убыль превышает 14 млн . То есть 10 млн убыли компенсировала миграция .

Если сравнивать изменение численности населения по возрастам с 1990 годом, то они громадны. В возрасте 90-94 года - почти в 4 раза, в возрасте 95-99 лет - в 2,5 раза, старше 100 лет - более чем в два раза. Почти в два раза выросла численность людей от 80 до 90 лет. Тех, кому от 65 до 75 лет, стало больше на 65%.

А вот в молодых возрастах огромный провал. Во всех возрастах до 30 лет сокращение на 20-30%. "Репродуктивное ядро", то есть число женщин от 20 до 40 лет, пока снизилось чуть меньше, но только за счет поколения 80-х. В ближайшее десятилетие оно сильно сократится, что сделает неизбежным дальнейшее вымирание России. Этого не изменит и увеличение ожидаемой продолжительности жизни (если оно будет), которое для демографии обладает минимальным эффектом. К тому же это увеличивает демографическую нагрузку на трудоспособное население.



