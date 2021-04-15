На Южном Урале задержали мужчину, подозреваемого в краже металлического ангара сельхозкооператива

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В Челябинской области задержали подозреваемого в краже металлического ангара сельхозкооператива в поселке Нижний Атлян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Им оказался ранее судимый житель Златоуста. Он нанял сварщика для разбора ангара и водителя с автомобилем для вывоза, которые не догадывались о преступных намерениях мужчины.

Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил более 150 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.