15 Апреля 2021
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Происшествия Пермский край
железная дорога вокзал вагон (2015) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье виновнику гибели под поездом подростка грозит до пяти лет колонии

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Виновнику смерти подростка под колёсами поезда в Пермском крае грозит срок, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в 16.57 14 апреля на 1439 километре седьмого пикета перегона Пермь-2 - Бахаревка СвЖД 13-летний подросток погиб под колёсами грузового поезда. Несмотря на применение экстренного торможения, подачи машинистом сигнала большой громкости наезд предотвратить не удалось.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновнику грозит до пяти лет колонии.

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В Прикамье виновнику гибели под поездом подростка грозит до пяти лет колонии

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Теги: поезд, ребенок, машинист



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Ранее 14.04.2021 19:53 Мск В Прикамье грузовой поезд насмерть сбил подростка

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