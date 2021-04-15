В Прикамье виновнику гибели под поездом подростка грозит до пяти лет колонии

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Виновнику смерти подростка под колёсами поезда в Пермском крае грозит срок, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в 16.57 14 апреля на 1439 километре седьмого пикета перегона Пермь-2 - Бахаревка СвЖД 13-летний подросток погиб под колёсами грузового поезда. Несмотря на применение экстренного торможения, подачи машинистом сигнала большой громкости наезд предотвратить не удалось.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновнику грозит до пяти лет колонии.