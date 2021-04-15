Соперник Дёмкина в конкурсе на должность мэра Перми получил ключевой пост в администрации

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Глава Перми Алексей Дёмкин назначил первым замглавы администрации своего соперника по конкурсу на должность мэра Эдуарда Хайруллина. Пока этот пост Хайруллин займёт в качестве и.о., сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской администрации.

К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня. В подчинении нового вице-мэра - департамент финансов, планово-экономический департамент и управление муниципального заказа.

Напомним, во время конкурса Эдуард Хайруллин вышел в финал вместе с Алексеем Дёмкиным. На пленарном заседании городской думы он представил доклад, основной темой которого стало экономическое развитие как основа стабильности города. В выступлении он сделал упор на цифровизацию, применение интеллектуальных систем в городском хозяйстве, поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвесторов в Пермь.

После избрания Алексей Дёмкин подчеркнул, что многие тезисы из доклада Эдуарда Хайруллина перекликались с его представлением о развитии города, и предложил обсудить варианты дальнейшего сотрудничества на благо Перми. После встречи экс-кандидат получил приглашение работать в команде нового мэра.



"Эдуард Хайруллин – представитель бизнеса, это может положительно отразиться на развитии города, поскольку он как никто другой понимает, как нужно реагировать на экономические вызовы и справляться с ними. У него есть управленческий опыт работы, он обеспечил развитие своего предприятия, заботу о кадрах и специалистах. Это является необходимым навыком, поскольку ему предстоит работать с бюджетом и создавать условия для экономического роста", – подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.