Главе тюменского УГИБДД вменяют выдачу за деньги прав без экзаменов
Начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину вменяют выдачу водительских прав без экзаменов. Также уголовное дело возбуждено против предполагаемого посредника, передававшего главе управления деньги, сообщили Накануне.RU в СКР.
По версии следствия, в августе-октябре 2020 г. будущие водители, желающие получить права без сдачи экзаменов, обращались к посреднику. Он, получив деньги, потом приходил к начальнику управления. Посредник задержан. Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых.
По делу идут допросы, обыски, изъятия документов.
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