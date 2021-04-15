Главе тюменского УГИБДД вменяют выдачу за деньги прав без экзаменов

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Начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину вменяют выдачу водительских прав без экзаменов. Также уголовное дело возбуждено против предполагаемого посредника, передававшего главе управления деньги, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, в августе-октябре 2020 г. будущие водители, желающие получить права без сдачи экзаменов, обращались к посреднику. Он, получив деньги, потом приходил к начальнику управления. Посредник задержан. Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых.

По делу идут допросы, обыски, изъятия документов.

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