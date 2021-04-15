Режиссер фильма "Гитлер капут" переснимет в Голливуде "Иронию судьбы"

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Российский режиссер снимет ремейк "Иронии судьбы" в Голливуде. И речь не о Тимуре Бекмамбетове.

В режиссерском кресле будет Марюс Вайсберг, автор спорных комедий с Зеленским, Реввой и Деревянко ("Гитлер капут", "Бабушка легкого поведения" и т.д.).

На главные роли приглашены голливудские звезды: Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд и Томас Манн.

"Я очень рад, что наше cоветское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий", - цитирует Вайсберга РБК.

В сети новость вызвала широкое обсуждение. Многие пользователи считают, что не стоит трогать советскую классику, тем более таким авторам, работы которых не вызывают однозначного одобрения. Ранее продолжение "Иронии судьбы" уже пытался снять Тимур Бекмамбетов, но его версия подвергалась критике и в итоге не стала популярной, хотя кассовые сборы в год проката показала хорошие.