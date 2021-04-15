От дома ничего не осталось: СКР показал видео с места страшного пожара на Урале

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Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места страшного пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей.

Трагедия случилась минувшей ночью в частном доме в селе Бызово. Также в огне пострадали четыре человека - двое взрослых и двое детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Свои проверки проводят прокуратура и полиция.

Видео с места ЧП опубликовано на официальном YouTube-канале СК России. На кадрах следователи и сотрудники МЧС работают на пепелище. Судя по всему, от дома почти ничего не осталось: огонь полностью уничтожил его.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже дал поручения в связи с пожаром в селе Бызово. На место выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.