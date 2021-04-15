15 Апреля 2021
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Происшествия За рубежом
Протест в Миннесоте из-за убийства афроамериканца Данте Райта (2021) | Фото: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP

Экс-сотрудницу полиции, застрелившую чернокожего в США, освободили под залог

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Бывшая сотрудница полиции американского города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Ким Поттер, которая застрелила афроамериканца Данте Райта, была освобождена под залог.

14 апреля Поттер была арестована в городе Сент-Пол и освобождена после внесения залога в размере $100 тысяч, передает Regnum.

Напомним, в Миннесоте вспыхнули протесты после убийства темнокожего мужчины. Сотрудница полиции застрелила 20-летнего местного жителя в его машине. По версии полиции, она по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании Райта.

Поттер предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности второй степени.

Беспорядки продолжаются четвертую ночь подряд. В Бруклин-Сентере действует комендантский час. Полиция применяет для разгона толпы слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Минувшей ночью в городе были задержаны свыше 60 человек.

Убийство Райта произошло на фоне накаленной обстановки в Миннеаполисе – там идет суд по резонансному делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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Экс-сотрудницу полиции, застрелившую чернокожего в США, освободили под залог

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Теги: миннесота, афроамериканец, полиция, протесты



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