15 Апреля 2021
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Экономика За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

С владельцев суда, застрявшего в Суэцком канале, потребовали $900 млн компенсации

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Администрация Суэцкого канала требует $900 млн от управляющей компании, владеющей суперконтейнеровозом Ever Given. Он, напомним, недавно застрял в канале, из-за чего в акваториях Средиземного и Красного морей возникли огромные очереди, компании по всему миру несли убытки из-за задержки грузов.

Накануне суд в египетском городе Исмаилия наложил арест на корабль, ставший причиной "пробок" на период, пока будет идти спор о компенсационных выплатах.

Корабль водоизмещением 220 тыс. тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen Kaisha, но при этом ходит под флагом Панамы и управляется тайваньской компанией Evergreen Marine.

Известно, что в Shoei Kisen Kaisha не согласны с суммой компенсации и пока ведут переговоры с администрацией канала.

Севшее на мель судно с полной загрузкой контейнерами направлялось из Китая в голландский Роттердам.

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С владельцев суда, застрявшего в Суэцком канале, потребовали $900 млн компенсации

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Теги: суэцкий канал, компенсация, ever given, контейнеровоз



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