В Челябинской области за сутки у 116 человек выявили COVID-19

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В Челябинской области за сутки подтверждено 116 случаев COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 58 тыс. 452 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 190 заболевших. За сутки выписан 116 человек, всего в регионе выздоровели 52 тыс. 736 пациентов.

За прошедшие сутки умерло семь человек, из них пять от коронавируса. Еще у двух пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.