Свердловская ГИБДД объявила охоту на тонированные авто: грядут масштабные рейды

Добавить источник в

В ГИБДД Свердловской области анонсировали масштабные рейды по проверке тонированных машин. Они начнутся уже через считанные дни.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, в 2020 году тонированные автомобили стали участниками каждого 12-го ДТП, произошедшего в России. На Среднем Урале автоинспекторы проверят светопропускание стекол транспортных средств.

В случае выявления несоответствия водители будут привлечены по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. А если автовладельцы не уберут тонировку на месте, сотрудниками ГИБДД будут выданы требования, обязывающие устранить ее в течение 10 суток.

"По истечении этого срока и в случае неисполнения предписания инспектора о приведении транспортного средства в надлежащий вид наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. В этом случае грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов", - разъяснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции Свердловской области призвали водителей привести свое авто в соответствие техническому регламенту. По закону, светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.

Как уточнили в ведомстве, масштабные рейды будут проходить с 19 по 28 апреля.