15 Апреля 2021
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX на старте 27.05.20. (2020) | Фото: twitter.com/elonmusk

Пилотируемые полеты на "Союзах" оказались в два раза дешевле, чем на американских кораблях

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал ссылку на расчеты автора с блог-платформы "Хабр", которые указывают на минимум двукратный рост стоимости отправки астронавтов для США с переходом на "национальных операторов" – SpaceX и Boeing.

По мнению Вячеслава Ермолина (автор расчетов), "стоимость "импортозамещения" пилотируемых полетов на МКС обойдется бюджету США в два раза (минимум) дороже, чем продолжение полетов на "Союзах".

Так, пользователь "Хабра" считает, что стоимость одного места на Crew Dragon составляет $131 млн, а стоимость одного полета - $525 млн. Он отмечает, что речь не идет об экономии: "Это политическое и совершенно правильное решение власти США".

Из расчетов были исключены дополнительные траты NASA на отправку астронавтов на МКС на российских кораблях на время задержки собственной пилотируемой программы – на три года. За это время было куплено 12 мест на "Союзах" – это примерно $1 млрд.

В 2019 году сам Роргозин оценивал стоимость полета на "Союзе" также в два раза ниже, чем на американских кораблях (стоит отметить, что проект Boeing в настоящий момент все еще не реализован, летает только Crew Dragon).

"Одно кресло у них будет стоить - это моя экспертная оценка - не менее $110-120 млн. У нас кресло будет минимум в два раза дешевле, тут мы конкурентоспособность сохраняем", - сказал глава Роскосмоса.

Добавим, что NASA пока что тоже считает деньги и отправляет астронавтов как на Crew Dragon, так и на "Союзах".

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Пилотируемые полеты на "Союзах" оказались в два раза дешевле, чем на американских кораблях

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Теги: союз, пилотируемые полеты, nasa, crew dragon



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