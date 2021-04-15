15 Апреля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

На Ямале стартовала выдача сертификатов на переезд с Крайнего Севера

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Ямальские пенсионеры первыми получили сертификаты на переезд с районов Крайнего Севера, осуществляющийся в рамках федеральной жилищной программы. Таким образом, приобрести жилье в любой части страны уже могут жители Лабытнанги, Салехарда и Ямальского района. В апреле к ним присоединятся Ноябрьск, Губкинский и Пуровский район. Всего в год по данной программе в среднем выезжает не менее 50 семей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, для участия в жилищной программе, предусмотрен ряд требований: прибытие в районы Крайнего Севера не позднее 01.01.1992 и "северный" стаж работы не менее 15 календарных лет. Помимо этого участники не должны иметь другого жилья на территории страны за пределами Ямала.

Напомним, что в 2021 г. в региона также стартовала новая мера поддержки в рамках дополнительной областной программы "Сотрудничество". Благодаря ей жители Ямала смогут переехать абсолютно в любой регион, а не только в Тюменскую область. Напомним, что в прошлом году новоселье отметили свыше тысячи семей.

"У нас много лет работает программа "Сотрудничество", по которой ямальцы переезжают в Тюмень. Но часто обращаются жители, которые хотят уехать в другие регионы, где у них корни, близкие люди. Поэтому новая программа предусматривает возможность переезда по всей стране. Выплата позволит приобрести хорошую капитальную квартиру в абсолютном большинстве регионов России", - рассказал Дмитрий Артюхов в преддверии запуска программы.

Напомним, что на сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе активно действуют три федеральных, одна областная и 12 региональных жилищных программ, включающих в себя как возможность переехать в регионы с более мягким климатом, так и вариант улучшения условий проживания на Ямале. Освободившиеся квартиры используют для оказания поддержки жителей региона, а переезд граждан из ветхого и аварийного жилья способствует сокращению устаревшего жилфонда.

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На Ямале стартовала выдача сертификатов на переезд с Крайнего Севера

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Теги: жилищная программа, переезд, пенсионеры. сертификат, Крайний Север



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