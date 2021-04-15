В Москве из-за киносъемок перекроют улицы в центре города

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Департамент транспорта Москвы предупредил горожан о перекрытии улиц в центре города 25 апреля. Причина – съемки кино.

"25 апреля будут кратковременно перекрыты 1-ая Брестская улица и часть Большой Грузинской улицы, там будут снимать кино", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Планируется, что перекрытия улиц будут происходить максимум на пять минут, но зато на протяжении всего дня – с 6 утра до 20 вечера.

Над какой именно картиной идет работа – не сообщается.