Байден анонсировал новую пандемию для человечества

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Президент США Джо Байден заявил, что уже сейчас нужно готовиться к следующей пандемии, с которой столкнется человечество. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

"Будет еще пандемия", - анонсировал Байден.

Он добавил, что его администрация работает над этим вопросом.

Ранее председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов заявил, что окончания нынешнего режима пандемии можно не ждать ни в 2021-м, ни в 2022-м годах независимо ни от вакцинации, ни от чего-либо другого. Так как еще в марте 2020 года, до того, как глава ВОЗ произнес слово "пандемия", в докладе Всемирного банка говорилось, что дата завершения первой фазы борьбы с пандемией – март 2025 года.

"Запомним: в докладе ВБ дано описание лишь первой фазы всей этой истории, которая продлится до весны 2025 года. Далее, надо понимать, наступит вторая фаза", - подчеркнул экономист.

Он также писал о том, что режим глобальной пандемии готовился хозяевами денег несколько лет. И приводил также суммы, которые ВБ планирует раздавать в долг странам. Они исчисляются сотнями миллиардов долларов.

Напомним, ВОЗ так и не объявляла пандемию.