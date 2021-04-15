В челябинском поселке, где жители жаловались на качество воды, возобновилось водоснабжение из реки

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В поселке Красногорский Челябинской области, где жители пожаловались на качество питьевой воды, с 14 апреля возобновилось водоснабжение из реки Увелка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Жителям рекомендовали сначала слить застоявшуюся в системе воду до поступления чистой воды. Воду до окончания паводка необходимо отстаивать не менее двух часов в открытой емкости, а также кипятить.

"По результатам лабораторных испытаний проб воды, проведенных сотрудниками Роспотребнадзора, питьевая вода от реки Увелька соответствует требованиям СанПин. На период паводка допускаются отклонения от нормативов по показателям цветность – до 35 градусов, мутность до 3,5 мг/л", - отметили в мэрии.

Напомним, жители поселка Красногорский пожаловались на качество питьевой воды. По их словам, воду "отключили, потому, что из крана текли фекалии с полей". В администрации района тогда заявили, что из-за ухудшения качества воды в реке Увелка 5 апреля было принято решение о переводе водоснабжения поселка на артезианский источник. По факту обращений жителей прокуратурой организована проверка.

С жителями поселка встретился вице-губернатор Евгений Голицын.