Правящая партия Японии не исключает, что Олимпиада все-таки будет отменена

15 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Талисман Олимпийских игр Токио-2020 робот Мирайтова (2019) | Фото: olympic.org

Правящая партия Японии не исключает, что Олимпиада все-таки будет отменена

Добавить источник в

Один из лидеров правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тошихиро Никаи заявил в четверг, что отмена Олимпийских игр в Токио все еще рассматривается как рабочий вариант. На такую меру власти могут пойти, если ситуация с COVID-19 ухудшится.
Читайте также:

"Какой смысл в Олимпиаде, если она станет причиной распространения инфекции? На этом этапе нам придется принять решение", - заявил политик в эфире одного из японских телеканалов.

Впрочем, "сдавать" Олимпиаду без боя власти не собираются. Никаи отметил, что проведение Игр – это "большой шанс" для Японии, и для успеха должны быть приложены все силы, передает агентство Kyodo.

Ранее премьер-министр страны Есихиде Суга обещал провести "безопасные и надеждые" Олимпийские и Паралимпийские игры, заявив, что они станут символом победы человечества над пандемией.

Между тем, пока в Японии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, медики называют это четвертой волной пандемии и предлагают вновь вести жесткие ограничения.

Между тем, общественное мнение в стране-хозяйке Игр не на стороне Олимпиады: по данным последних опросов, почти 40% японцев выступают за отмену соревнований, еще 32% предлагают новый перенос.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Пока что планируется, что они состоятся летом этого года, идет подготовка. Тем не менее, Игры пройдут со значительными ограничениями: иностранных зрителей не будет, также по максимуму сокращен состав сопровождающих лиц: в идеале на соревнования должны приехать только спортсмены и тренеры, минимум чиновников от спорта и других сопровождающих лиц.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Правящая партия Японии не исключает, что Олимпиада все-таки будет отменена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олимпиада в токио, отмена олимпиады, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети