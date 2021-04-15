Правящая партия Японии не исключает, что Олимпиада все-таки будет отменена

Добавить источник в

Один из лидеров правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тошихиро Никаи заявил в четверг, что отмена Олимпийских игр в Токио все еще рассматривается как рабочий вариант. На такую меру власти могут пойти, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

"Какой смысл в Олимпиаде, если она станет причиной распространения инфекции? На этом этапе нам придется принять решение", - заявил политик в эфире одного из японских телеканалов.

Впрочем, "сдавать" Олимпиаду без боя власти не собираются. Никаи отметил, что проведение Игр – это "большой шанс" для Японии, и для успеха должны быть приложены все силы, передает агентство Kyodo.

Ранее премьер-министр страны Есихиде Суга обещал провести "безопасные и надеждые" Олимпийские и Паралимпийские игры, заявив, что они станут символом победы человечества над пандемией.

Между тем, пока в Японии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, медики называют это четвертой волной пандемии и предлагают вновь вести жесткие ограничения.

Между тем, общественное мнение в стране-хозяйке Игр не на стороне Олимпиады: по данным последних опросов, почти 40% японцев выступают за отмену соревнований, еще 32% предлагают новый перенос.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Пока что планируется, что они состоятся летом этого года, идет подготовка. Тем не менее, Игры пройдут со значительными ограничениями: иностранных зрителей не будет, также по максимуму сокращен состав сопровождающих лиц: в идеале на соревнования должны приехать только спортсмены и тренеры, минимум чиновников от спорта и других сопровождающих лиц.