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Происшествия В России
пранкер Евгений Вольнов (2018) | Фото: youtube.com

Украинскому пранкеру, сообщавшему о сотнях погибших в "Зимней вишне", дали шесть лет колонии

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова (пранкер Евгений Вольнов), обвиняемого в пропаганде терроризма.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о теракте в здании УФСБ по Архангельской области, разместил в Сети видеозапись со своим телефонным разговором. В нем он публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими подражания.

Напомним, в марте 2018 года Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит сотрудникам моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело. Вольнов был объявлен в розыск и заочно арестован, напоминает Regnum.

После этого в Чечне заявили, что Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера, если будет поставлена такая задача.

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Украинскому пранкеру, сообщавшему о сотнях погибших в "Зимней вишне", дали шесть лет колонии

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Теги: евгений вольнов, пранкер, зимняя вишня



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Ранее 01.06.2018 14:50 Мск На YouTube заблокирован канал украинского пранкера - автора фейка о числе погибших в Кемерово

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