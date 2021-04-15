Украинскому пранкеру, сообщавшему о сотнях погибших в "Зимней вишне", дали шесть лет колонии

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова (пранкер Евгений Вольнов), обвиняемого в пропаганде терроризма.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о теракте в здании УФСБ по Архангельской области, разместил в Сети видеозапись со своим телефонным разговором. В нем он публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими подражания.

Напомним, в марте 2018 года Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит сотрудникам моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело. Вольнов был объявлен в розыск и заочно арестован, напоминает Regnum.

После этого в Чечне заявили, что Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера, если будет поставлена такая задача.