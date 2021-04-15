В Тюмени задержан глава областного управления ГИБДД

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В Тюмени сотрудники Следственного комитета и ФСБ "взяли" главу регионального управления ГИБДД Александра Селюнина, сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".

Ему, по данным канала, вменяют злоупотребление полномочиями и получение взятки. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Управления ни СКР, ни ФСБ ситуацию пока не комментируют.

Напомним, ранее под суд попал теперь уже бывший глава регионального УМВД Юрий Алтынов.