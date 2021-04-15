15 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев дал поручения после пожара в частном доме, где погибли пятеро детей

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в частном доме в селе Бызово, где минувшей ночью погибли пятеро детей.

Также в огне пострадали четыре человека - двое взрослых и двое детей. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, минздраву поручено организовать медицинскую помощь пострадавшим, которые доставлены в больницы Нижнего Тагила.

Кроме этого, на место пожара по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело. Свои проверки проводят прокуратура и полиция.

Пожар в Горноуральском городском округе, д. Бызова, ул. Рябиновая(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Пожар в Горноуральском городском округе, д. Бызова, ул. Рябиновая(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в Горноуральском городском округе, д. Бызова, ул. Рябиновая(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

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Куйвашев дал поручения после пожара в частном доме, где погибли пятеро детей

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Теги: Куйвашев, дети, пожар, поручения, губернатор



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