Куйвашев дал поручения после пожара в частном доме, где погибли пятеро детей

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения в связи с пожаром в частном доме в селе Бызово, где минувшей ночью погибли пятеро детей.

Также в огне пострадали четыре человека - двое взрослых и двое детей. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, минздраву поручено организовать медицинскую помощь пострадавшим, которые доставлены в больницы Нижнего Тагила.

Кроме этого, на место пожара по поручению губернатора выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело. Свои проверки проводят прокуратура и полиция.