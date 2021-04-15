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Общество
Трубная металлургическая компания (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК вошла в четвёрку сильнейших на мировом чемпионате сталеплавильщиков steelChallenge

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Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вошла в четвёрку сильнейших на мировом онлайн-первенстве сталеплавильщиков steelChallenge. Конкурс ежегодно проводит Всемирная ассоциация стали (World Steel Association), сообщает пресс-служба ТМК.

За звание лучшего в категории "Промышленность" боролся сотрудник входящего в ТМК Северского трубного завода (СТЗ) Александр Несмеев. Соперниками были работники ведущих металлургических компаний из Бразилии, Индии, Китая и Южной Кореи. Участники моделировали процесс выплавки стали заданной марки при помощи онлайн-симуляторов внепечной обработки и непрерывной разливки на портале steelUniversity.

По словам заместителя генерального директора по управлению персоналом – директора ТМК2U Елены Позолотиной, хорошие результаты, которые демонстрируют сталевары ТМК на региональном и мировом первенствах, свидетельствуют о высоком технологическом уровне производств компании.

"Мы даем нашим сотрудникам все возможности для саморазвития, используем самые передовые мировые практики и помогаем коллегам найти мотивацию и достичь желаемого результата в профессии", - отметила она.

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ТМК вошла в четвёрку сильнейших на мировом чемпионате сталеплавильщиков steelChallenge

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Теги: Трубная металлургическая компания, steelChallenge, чемпионат



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