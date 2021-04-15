Придется несладко: кондитеры предупредили о росте цен на конфеты и вафли

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Несколько кондитерских предприятий в России готовятся подвысить отпускные цены на свою продукцию. Торговые сети уже получили уведомления от компаний "Акульчев", "Эссен Продакшн АГ", кондитерской фабрики "Победа", пишет РБК.

На такой шаг производителей заставляют пойти цены на сырье, они серьезно выросли. На некоторых фабриках говорят о еженедельном увеличении стоимости продуктов.

В "Акульчеве" сообщили, что сырье для кондитеров выросло в цене "катострофически" – на 25-120% за последние полгода. Дорожают основные ингредиенты: мука, масло, яйца, джемы, сахар, какао-порошки.

Интересно, что на ситуацию повлияли не только общие для рынка факторы, но и специфические: Китай после долгого перерыва стал скупать сырье гигантскими объемами, поспособствовав мировому дефициту некоторых ингредиентов.