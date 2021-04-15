15 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Американский контингент уже 16 лет находится в Афганистане без внятных целей (2017) | Фото: www.nritribune.com/

В МИД РФ надеются, что перенос сроков вывода войск США из Афганистана не приведет к войне

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Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов призвал избегать военного развития событий в Афганистане после переноса сроков вывода из страны американского контингента.

В интервью РИА Новости он отметил, что решение Вашингтона перенести сроки вывода войск нарушает соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Кабулова, ситуация может потребовать отдельного урегулирования вопроса.

Ранее президент США Джо Байден заявил о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая 2021 года. При этом раньше предполагалось, что к этой дате американские солдаты уже полностью покинут территорию страны. Ожидается, что процесс по выводу военного контингента завершится к 11 сентября.

CNN сообщает, что ряд помощников Байдена отговаривали главу Белого дома от вывода американских войск из Афганистана. Они заостряли внимание президента на возможном провале антитеррористической миссии США в стране, пишет Regnum.

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В МИД РФ надеются, что перенос сроков вывода войск США из Афганистана не приведет к войне

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Теги: сша, афганистан, мид рф



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