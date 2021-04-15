Делу убитого Росгвардией "обойного вора" присвоили гриф "совершенно секретно"

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Свердловский областной суд присвоил делу Владимира Таушанкова, убитого сотрудником Росгвардии после, якобы, кражи обоев, гриф "совершено секретно". Об этом сообщает адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, Алексей Бушмаков. По его словам, в деле, якобы, содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

"Присвоив делу гриф "совершенно секретно", суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии и тд и тп. Буду развивать слуховую и визуальную память", - написал адвокат на своей странице в Facebook.

На днях суд уже закрыл от СМИ процесс по делу об убийстве "вора обоев". По словам адвоката, решение принял судья Андрей Минеев, аргументируя его сохранением медицинской тайны.

Напомним, в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома по ул. Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб. Позже силовики скрыли имена гвардейцев, причастных к гибели Таушанкова.

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