Делу убитого Росгвардией "обойного вора" присвоили гриф "совершенно секретно"
Свердловский областной суд присвоил делу Владимира Таушанкова, убитого сотрудником Росгвардии после, якобы, кражи обоев, гриф "совершено секретно". Об этом сообщает адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, Алексей Бушмаков. По его словам, в деле, якобы, содержатся сведения, составляющие государственную тайну.
"Присвоив делу гриф "совершенно секретно", суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал; аудиопротокол не ведется; пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле впоследствии и тд и тп. Буду развивать слуховую и визуальную память", - написал адвокат на своей странице в Facebook.
На днях суд уже закрыл от СМИ процесс по делу об убийстве "вора обоев". По словам адвоката, решение принял судья Андрей Минеев, аргументируя его сохранением медицинской тайны.
Напомним, в ночь на 1 июня 2020 года в одной из квартир дома по ул. Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб. Позже силовики скрыли имена гвардейцев, причастных к гибели Таушанкова.
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