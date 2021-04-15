Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

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Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Накануне английский "Ливерпуль" сыграл на своём поле вничью с мадридским "Реалом" - 0:0. В первой игре испанцы были сильнее, победив со счётом 3:1.

В полуфинале "Реал" встретится с ещё одним английским клубом - "Челси", который одолел "Порту" (2:0, 0:1).

"Манчестер Сити" снова обыграл дортмундскую "Боруссию". Обе игры завершились со счётом 2:1 в пользу "горожан".

Английский клуб на стадии 1/2 финала встретится с "ПСЖ". Клуб из столицы Франции накануне выбил из борьбы действующего обладателя ЛЧ - немецкую "Баварию" (3:2, 0:1).

Полуфиналы турнира намечены на 27 и 28 апреля, ответные игры пройдут 4 и 5 мая.