15 Апреля 2021
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Экономика В России За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

СМИ: США введут санкции в отношении госдолга России

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Ряд СМИ, среди которых New York Times, Reuters и другие, сообщил о санкциях, которые власти США собираются ввести в отношении суверенного долга России. Так, для американцев могут быть введены ограничения на проведение операций с госдолгом России. Например, финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации ЦБ, Минфина и ФНБ, передает РБК.

Тема введения санкций в отношении госдолга России уже поднималась не раз на протяжении последних месяцев. В марте министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия профинансирует все текущие расходы, если санкции будут введены.

"Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", - заявил министр.

"Будем договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам", - заявил он.

Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич заявил, что введение новых санкций на операции с российским госдолгом маловероятно, однако такое исключать нельзя.

По данным Счетной палаты России, в 2020 году госдолг России увеличился на 39,9% - до 18,99 трлн руб., это составляет 17,8% ВВП. Внутренний дол составляет 14,7 трлн руб., внешний долг в иностранной валюте составляет порядка 4,1 трлн руб.

Монетарные власти в целом оценивают этот уровень госдолга как нормальный и даже видят возможность для его небольшого наращивания – ранее главы Минфина и ЦБ говорили, что Россия может себе позволить госдолг в 20% ВВП. За счет госдолга в прошлом году решались проблемы финансирования дефицитов бюджетов.

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СМИ: США введут санкции в отношении госдолга России

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Теги: госдолг россии, санкции, обслуживание долга



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