Пятеро детей погибли на пожаре в Свердловской области: подробности трагедии

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В Свердловской области произошел пожар в частном доме. Погибли пятеро детей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось минувшей ночью в Горноуральском городском округе: горел дом в деревне Бызова на улице Рябиновая. На момент прибытия огнеборцев одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли.

До приезда спасателей из него самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе двое детей – все госпитализированы в медучреждение с ожогами. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома.

В ходе проливки и разбора сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребенка без признаков жизни. По информации соседей, еще один ребенок может находиться под завалами, его поиски продолжаются.

Как отметили в МЧС, данная семья находилась на учете социальной службы, инспекторы надзорной деятельности не раз проводили с ней разъяснительные беседы по пожарной безопасности.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, печальное известие о трагической гибели детей и самом пожаре поступило в дежурную часть отделения полиции №1 в селе Петрокаменское в 4 часа 10 минут.

"На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством врио начальника нижнетагильского гарнизона МВД полковника юстиции Асхара Келехсаева. Семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней семь детей, из них пятеро в результате пожара погибли. По предварительным данным, среди погибших девочка Устьяна 2013 года рождения. Мальчики Константин 2014 года рождения, Иван 2016 года рождения, Руслан 2019 года рождения и Ян 2021 года рождения. Чудом удалось спасти двух малышей – мальчика Ярослава 2017 года рождения и девочку Варю 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна. Ярослав и Варя с ожогами 8 и 10% тела доставлены в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти их жизни. Тело одного из погибших детей пока не найдено", - сообщил полковник Горелых.

Он добавил, что ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с него была снята.

"Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН, матери в воспитании детей помогал его брат. Сгоревший в результате пожара дом старой постройки 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретен на материнский капитал. Печь, в связи с ветхостью, совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе, связанную с ветхостью электропроводки, нарушений правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей на предмет выявления возможных очевидцев и свидетелей начала и причин пожара. ЧП произошло примерно в 120 километрах от Нижнего Тагила. Назначена пожарно-техническая экспертиза", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту пожара возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Уже проводится осмотр места возгорания, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины пожара проводятся соответствующие судебные экспертизы.

Расследование находится на контроле руководства регионального СКР.