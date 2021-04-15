В Челябинске на пешеходном переходе насмерть сбили подростка

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В Челябинске водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 14 апреля напротив дома № 287д по проспекту Победы. Водитель сбил молодого человека, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево.

В результате происшествия молодой человек погиб.

За рулем иномарки был 26-летний мужчина. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.