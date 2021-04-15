15 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Словения освободит привитых «Спутником V» от 10-дневного карантина

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Власти Словении решили расширить список вакцин от COVID-19, привитые которыми освобождаются от необходимости отбывать 10-дневный карантин после въезда страну.

В него попал препарат «Спутник V» российского производства и вакцина американской Johnson & Johnson.

Полиция будет принимать свидетельства о вакцинации на словенском и английском языках. При этом вакцинироваться нужно не менее чем за 21 день до приезда в Словению.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом" Спутник V" может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно", - заявил он.

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Словения освободит привитых «Спутником V» от 10-дневного карантина

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Теги: Словения, вакцины, туризм



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