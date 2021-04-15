В городе Шумиха ребенок погиб в результате пожара

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Днем 14 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в городе Шумиха в результате пожара в одном из частных домов погиб 4-летний ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Курганской области, по данному факту ведется доследственная проверка.

По предварительным данным, когда вспыхнул пожар, ребенок находился в доме с матерью и другими детьми. Мальчик был госпитализирован, однако позже скончался.

Предполагается, что пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

В этот же день в деревне Верх-Пещерка в Пермском крае погибли четыре человека.

Пожар произошел в расположенном в деревне частном жилом доме. Во время тушения пожара нашли тела четырех человек.