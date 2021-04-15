Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован после пожара

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Невский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать генерального директора "Невской мануфактуры" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.

В следственном изоляторе они проведут минимум два месяца. Как считает следствие, Макеев и Михневич имели в оперативном управлении площади и знали, что эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности. Ранее проверки выявляли отсутствие пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения, пишет "Коммерсант".

Напомним, пожар начался днем в понедельник, 12 апреля. Сильный ветер моментально разнес огонь по всему зданию, обвалилась кровля. По данным СКР, в огне погиб один пожарный, еще двое пострадали.